台中轉運中心特別選在凌晨時段進行消毒。（台中市政府交通局提供／陳世宗台中傳真）

中央疫情指揮中心日宣布，搭乘大眾運輸工具應全程戴口罩，未戴者將先勸導，勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元。台中市政府配合中央政策，民眾即日起在台中市搭乘公車應全程佩戴口罩，並禁止於車內飲食，呼籲民眾配合。

中央流行疫情指揮中心繼4月1日公布「社交距離」指引，進一步宣布搭乘大眾運輸應全面戴口罩，未戴者可先勸導，若不聽從，將依照傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

交通局長葉昭甫表示，台中持續超前部署，加強交通運輸工具防疫措施，除計程車、公車全面性消毒等，也已要求大眾運輸業者；依照中央指示配合防疫，並加強與民眾溝通，讓疫情風險持續降低，呼籲乘客佩戴口罩時遵守「開、戴、壓、密」等步驟，讓口罩發揮最佳防護效果。

葉昭甫提醒，交通局已經在臉書「臺中市政府交通局」、公車智慧型站牌、即時公車動態資訊網站、「台中公車」APP、公車內站名播報LED等處提供最新大眾運輸防疫宣導，搭乘公車時戴口罩並勤洗手，如有身體不適（如發燒、咳嗽等呼吸道症狀）請儘速就醫，以確保自身及他人安全。

(中時 )