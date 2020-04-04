日本喜劇天王志村健上月底染疫病逝，不捨的觀眾們在網上重新回顧他曾演出的各類影音，當中他在2016年為知名飲料拍攝的CM中，他演奏傳統樂器三味線，凜然的帥氣姿態與喜劇角色判若兩人，觀眾以讚代悼，讚數達15萬。

「小心愛上我唷」

CM中，志村健與知名樂團「東京斯卡樂園管絃樂團（東京スカパラダイスオーケストラ）」合奏，演出現代與傳統融合的日本。志村健身著紋付羽織袴正裝，展露平時作為興趣的三味線演奏功力，當時他搞笑表示「我偷練很久了，一直在找機會把練習成果秀給大家看...小心會愛上我唷！」

CM設定志村健名角色「蠢蛋大人」闖入攝影棚，對各種現代樂器好奇地東摸西探，突然舞台燈一亮，志村健一聲「暍！」下演奏樂曲，展現與喜劇表演時全然不同的反差。許多觀眾留言表示悼念，其中一人留言「日本還很需要你的」引起網民同感，獲3.5萬讚，表示對他驟世的不捨之情。

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(中時 )