新冠肺炎重創全球，目前全美已有25萬7,771人感染、6,585人死亡。而在重災區紐約，死於新冠肺炎的人數已超過2001年的911恐攻。美國總統川普（Donald Trump）3日在記者會上說道，美國疾病管制暨預防中心（CDC）要民眾在公共場所戴上口罩，以防止疫情擴散。他表示這項建議很好，但他自己並不打算戴口罩。

根據WCYB-TV媒體報導，美國疾管中心指南建議民眾，在戶外最好使用口罩或用T恤、手帕以及非醫療用口罩等物品覆蓋臉部，川普指出這是一項很好的政策，但自己並不打算遵守這項方針，他在記者會上表示，自己不能在問候各國領導人時還遮住自己的臉。

川普也強調戴口罩與否是自願性的，並稱這只是一項建議，民眾可以自行選擇戴或不戴。事實上，在美國政府呼籲民眾戴口罩的同時，各州州長和醫院也正為第一線人員需要的醫療級口罩短缺而傷腦筋。

而川普雖告訴民眾配戴口罩並非必要之舉，卻也提出可以用圍巾等厚度足夠的遮蓋物來取代口罩，如此一來還可將節省下來的醫療級口罩，提供給第一線的醫護人員。

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(中時電子報)