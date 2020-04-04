高雄市捷運橋頭糖廠站2日驚傳桶屍案，檢警比對失蹤人口及指紋，3日確認死者是高雄鳳山失蹤人口61歲林婦，家屬6年前在鳳山報警協尋，檢警3日會同法醫複驗，發現她的喉嚨甲狀軟骨、身體四肢都有骨折，研判遭人殺害，資深鑑識人員研判，死者遭到情殺可能性高，但由於真正死因仍須待法醫研究所鑑定報告出爐才確定，專案小組仍希望民眾協助指認，讓案情早日明朗。

高雄市警局岡山分局偵查隊長陳仁正表示，林女生前離家後就未與家人聯繫，根據家人供稱，林女生前交往很單純，無賭博等惡習及財務糾紛，由於真正死因尚未出爐，清查桶屍案曝光前附近往來人車也沒有突破，加上林女離家前申辦的行動電話號碼早已停用多年，因此全案檢警陷入膠著中，目前首要確認的是真正死因，案情即能突破。

不過根據資深鑑識人員依死者傷勢研判，死者生前極有可能慘遭人勒斃或搯死，依其手段不排除是情殺導致，詳細原因仍待法醫研究所鑑定，警方也公布林婦的照片及藏有林婦遺體的塑膠桶，供民眾指認。

高雄捷運橋頭糖廠站出口附近空地2日驚見桶屍，工人開怪手整地時，赫然挖出裝有赤裸女屍的塑膠桶，死者左手萎縮，身高約165公分，全身被汙泥包覆，只露出頭部與部分上半身，警方初步研判死亡時間超過1周，正積極追查女屍身分，全力緝凶。

，死者幾乎是遭人搯死或勒斃，專案小組從兇手極其兇殘手法，加上過往命案偵辦經驗，不排除恐怖情人所為，感情因素惹殺機。另因死者離家多年，行蹤成謎，警方也公布死者照片，希望民眾能協助指認並提供相關資訊，已利警方釐清相關案情。

查出死者為61歲林姓婦人，家屬6年前在鳳山報警協尋。檢警3日會同法醫複驗，發現她的喉嚨甲狀軟骨、身體四肢都有骨折，研判遭人殺害。警政署長陳家欽3日南下主持專案會議，高巿警岡山分局公布裝屍的塑膠桶外觀及林婦照片供外界指認，希望盡快突破案情。

檢警根據指紋比對，3日確認死者是年齡61歲，戶籍在高雄鳳山的失蹤人口林婦。法醫昨複驗發現遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢及身體等部位也有骨折，或疑似出血等傷勢，不排除是外力造成，詳細原因仍待法醫研究所鑑定。警方昨公布林婦的照片及藏有林婦遺體的塑膠桶，供民眾指認。

(中時 )