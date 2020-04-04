新冠肺炎疫情日益嚴峻，法務部長蔡清祥指示檢察、調查、廉政、矯正、行政執行5大系統，與衛政等相關部會聯手防疫，一方面要求檢調速查嚴辦防疫、囤積哄抬、假訊息案件外，也要求廉政署查核管理防疫物資使用、矯正署防範監所群眾感染、行政執行署強力執行違反檢疫裁罰案，以防疫情破口產生。

法務部4日發布新聞稿表示，面對疫情衝擊，法務部除善盡國家法律顧問角色，包括部長蔡清祥等人多次參與疫情指揮中心會議外，並積極動員所屬五大系統，查辦疫情不法及確保維護防疫物資的穩定。

法務部除通令最高檢察署、高檢署督導各地檢察署，啟動打擊民生犯罪聯繫平台查辦違反防疫、囤積哄抬防疫物資等案件；另在特別條例公布施行後，通函要求各地檢署成立「防疫處理小組」速查嚴辦違反防疫案件。另指示調查局積極查辦疫情假訊息案件。

同時法務部指示廉政署透過政風單位協助各機關、學校，辦理口罩、酒精等防疫物品發放、管理、查核等規範，也要求矯正署有效防範群聚感染之風險，並要求行政執行署針對違反檢疫規定裁罰案，迅速依法強制執行，以防疫情破口產生。

(中時 )