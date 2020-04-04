新北市長侯友宜防疫政策總超前部屬，媒體詢問新北市下階段是否有超前部屬政策，侯友宜再次向中央喊話，現在很多無症狀確診，國內有4.6％，雖然相較國外低，但「境外移入要全面普篩和居家檢疫」，呼籲中央對境外移入全面篩檢。

侯友宜表示，新北早有社區感染演練，在環境消毒和垃圾清運做到位外，如果有兩三個社區感染，就要擴大到區公所整備，根據目前疫調狀況，有兩個個案確診，都還在管控範圍內。

侯友宜說，指揮中心有匡列一百四十幾個再全面普篩，若無擴散不需要大規模封鎖，現在最重要的高風險群是境外移入，目前境外移入確診案例達86％，曾經向中央提出，境外移入要全面普篩和居家檢疫，早期移入量達一萬多很難做到，現在兩千多個已可全面普篩，若有狀況就直接送集中檢疫。現在很多無症狀確診，國內有4.6％，雖然相較國外低，還是要呼籲境外移入全面篩檢。

(中時 )