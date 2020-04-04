雙堂屋為縣定古蹟，建築風格典雅，電影《一八九五》曾在此取景，如今也因應疫情，暫停對外開放。（莊旻靜攝）

新竹縣新埔鎮縣定三級古蹟的雙堂屋劉宅每年清明節均逾千人掃墓，畫面壯觀，但今年適逢新冠肺炎疫情，室外不得有500人以上集會，因此取消千人祭祖、法會，並分流祭祀、不要停留，在傳達對祖先的敬意之餘，也積極防疫。

新埔劉家千人掃墓為在地盛事，也顯現該家族的凝聚力，過去30年來不曾間斷，甚至還有攤販特別擺攤，成為特殊景象。不過今年因應疫情，改以分流方式取代集中掃墓。

雙堂屋管理人劉昌鈞表示，祖先來台至今已有265年，後代子孫超過萬人，並遍布台灣、海外，過去祭祖均有超過千人、1500人同堂，但今年由於疫情的關係，管理會在討論過後，一度希望由管理會統一祭祖，但因有親戚反映仍希望到場祭祀，因此改採分流，請全台各地的後代近期有空就先祭拜，時間以上午為主，且祭祀後不要逗留，「對祖先的心意有在就好」。

劉昌鈞也說，往年祭祖規模盛大，墓園會搭起棚架，並依循古禮請神、三獻禮、朗誦祝禱文等，祭祖後也會提供炒米粉、鹹菜湯等客家小吃，讓族人敘舊、認識彼此也交流情誼。

此外，過去也因千人祭祖人數眾多，甚至還有攤販前往湊熱鬧，進祖塔前沿途會有近10個攤販，賣臭豆腐、熱狗等小吃，但今年因為疫情的關係，今天來的攤販僅個位數，也因沒有明顯人潮而陸續離開，特殊景象暫斷一年。

(中時 )