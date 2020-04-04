雖然中職採閉門打，不過樂天桃猿仍全力備戰，兒童節這天推出2020全新應猿「勇敢樂天Loyal Valiant Rakuten」，也是樂天桃猿Rakuten Monkeys第一支球場應「猿」曲。希望大、小球迷待在家一起健身兼應猿。
兒童節公布的應猿MV當中，阿誠與Rakuten Monkeys以歌名當中「L」和「V」手勢作為舞蹈開場，致敬過去Lamigo的勝利，4月3日晚間也已經在粉專直播接力中邀請藍波老師搶先開跳！
「勇敢樂天Loyal Valiant Rakuten」歌詞：
Rakuten桃猿～立志要奮戰每一天
Go！ Rakuten桃猿～勝利會站在我這邊
只要相信著
We are hand in hand together.
肩並肩 堅定必勝信念 Rakuten桃猿 勇往直前
與你同行 我挺我的桃猿 寫下傳說經典
心手相連 夢想就會實現 邁向王者之巔
我挺我的桃猿 （口號）：勇敢樂天
Rakuten桃猿 （口號）：勇敢樂天
我挺我的桃猿 永不改變
(中時 )
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