雖然中職採閉門打,不過樂天桃猿仍全力備戰,兒童節這天推出2020全新應猿「勇敢樂天Loyal Valiant Rakuten」,也是樂天桃猿Rakuten Monkeys第一支球場應「猿」曲。希望大、小球迷待在家一起健身兼應猿。

兒童節公布的應猿MV當中,阿誠與Rakuten Monkeys以歌名當中「L」和「V」手勢作為舞蹈開場,致敬過去Lamigo的勝利,4月3日晚間也已經在粉專直播接力中邀請藍波老師搶先開跳!

「勇敢樂天Loyal Valiant Rakuten」歌詞:

Rakuten桃猿~立志要奮戰每一天

Go! Rakuten桃猿~勝利會站在我這邊

只要相信著

We are hand in hand together.

肩並肩 堅定必勝信念 Rakuten桃猿 勇往直前

與你同行 我挺我的桃猿 寫下傳說經典

心手相連 夢想就會實現 邁向王者之巔

我挺我的桃猿 (口號):勇敢樂天

Rakuten桃猿 (口號):勇敢樂天

我挺我的桃猿 永不改變

(中時 )