現值清明連假，國內各大景點湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心今天上午透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒一般景點的民眾保持社交距離，另外，因墾丁人潮過於擁擠，呼籲民眾勿前往，而這也是疫情爆發以來，第一次用細胞簡訊叫大家不要去某個景點。

細胞廣播訊息如下：

(A) [疫情警示]清明連假至人潮擁擠觀光景點，如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，在室內至少保持1.5公尺及室外1公尺以上距離，否則請戴口罩，並勤洗手。身體不適請戴口罩立即就醫；如有任何問題請打1922，中央流行疫情指揮中心

(B) [疫情警示]墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。請維持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離，否則請戴口罩。身體不適請戴口罩立即就醫，並告知旅遊史。有問題請打1922，流行疫情指揮中心

指揮中心提醒民眾，搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合體溫測量措施，勸導不聽最重罰新台幣1萬5千元；出入景點時應與他人保持室內外社交距離或配戴口罩，並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全。

(中時 )