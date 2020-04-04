新加坡疫情緊張準備開始半封城了，台灣人卻趁清明連假開心出遊！中山醫大兒童急診科主任謝宗學怒發文，病毒不會挑國家的，只要稍微鬆懈就會爆發社區疫情，台灣將和其他國家一樣結局。

新加坡新冠肺炎確診病例已破千例，且有多起本土案例感染源不明。根據《聯合早報》消息，新加坡總理李顯龍昨宣布將加強對人員流動和聚會的限制，也決定所有學校和高等學府將從8日起全面實施居家學習，所有的學前班教育和學生託管中心也將關閉。

李顯龍說，「過去的做法是，人們可以繼續有聚會，只要人數不超過十個。但現在，我們希望你盡可能留在家裡，除了與一起同住的家庭成員以外，請避免出門參加社交活動。」

謝宗學今在個人粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，法律比我們嚴格，人民比我們守法的新加坡，準備開始半封城了，台灣卻處在連假開心出遊的盛宴中，病毒不會挑國家的，我們現在還能過幾乎正常的生活，只要稍微鬆懈，爆發社區疫情，結局就跟其他國家一樣，不會有任何差別！

(中時電子報)