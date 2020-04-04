法務部4日表示，新冠肺炎疫情升溫，法務部動員所屬5大系統配合政府防疫，據統計，各地檢察署共起訴疫情不法案件17案、18人，調查局針對囤積防疫物資案移送偵辦16案、26人，另行政執行署已執行違反檢疫裁罰案60萬6000元。

法務部表示，法務部透過最高檢察署、高檢署通令各地檢署速查嚴辦防疫相關不法案件，迄至4月1日止，共受理402案、539人。其中，疫情假訊息案共受理260件、350人，目前已經起訴17件、18人，另緩起訴47件、60人，其餘仍積極偵辦中。

另至4月3日為止，調查局偵辦武漢肺炎假訊息案件，經溯源過濾後偵辦件數計343案（含境外假訊息243案），已移送地檢署共44案、62人。另調查局調查囤積哄抬等不法行為，成立「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，共立案136案，已移送地檢署共16案、26人，其餘仍積極查辦中。

至於行政執行署全國13個分署，共受理各縣市衛生局移送執行違反檢疫規定裁罰案15件，移送金額143萬元，目前已執行金額60萬6000元。另矯正署所屬各監所，因落實執行法務部及各機關相關防疫規範，迄仍維持無群聚感染情事。

(中時 )