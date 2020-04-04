淡北道路示意圖。（新北市工務局提供／葉德正新北傳真）

淡北道路路線圖。（新北市工務局提供／葉德正新北傳真）

「淡水河北側沿河平面道路開發案」年初無異議通過環評大會，新北市長侯友宜4日前往淡北道路工程預定地視察，了解辦理進度。新北市新工處指出，目前全案進入設計作業，預計2021年動工，施工期間3年，2024年前完工。

新北市工務局指出，淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與臺北市，北起淡水區台2線淡金路（登輝大道）與坪頂路口，南接北投區關渡的大度路高架跨越立德路，被地方居民視為舒緩台2線的救命道路。

新工處長祝惠美表示，整體工程建設經費約63.05億元，新北市日前已於中央地方建設協調會報中提案，並提出公共建設計畫專案，希望能向中央爭取經費補助。

新工處長祝惠美指出，為降低環境衝擊，淡北道路僅和淡海輕軌共構部分、跨越關渡大橋2處採高架設計，以及立體化型式穿越中央北路及立德路口，其餘都是平面雙向4線道。

新北市長侯友宜表示，為解決台2線交通壅塞問題，但北道路將作為台2線次幹道，配合淡海輕軌通車及淡江大橋開工，對淡水區交通有莫大助益，新北市政府希望爭取中央全力支持，共同解決台二線塞車問題。

(中時 )