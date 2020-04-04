嘉義市先期轉運中心座椅標註社交安全距離，候車旅客間隔著坐。（廖素慧攝）

嘉義市先期轉運中心排隊上車處標註社交安全距離，乘客戴口罩搭車。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情持續發燒，衝擊清明節連假客運業輸運旅客掉到只剩4、5成，為了加強防疫，嘉義市先期交通轉運中心早於1月下旬即為乘客量體溫、宣導搭車戴口罩，嘉義市政府4日宣布，沒有戴口罩禁止搭各種公車。

嘉義市政府表示，配合中央流行疫情指揮中心及交通部政策，即日起未戴口罩者禁止搭乘嘉義市區公車，以及嘉義市先期轉運中心站內的國道客運、BRT公車、公路客運。

嘉義市先期轉運中心經理謝連仲說，春節期間傳出疫情時，1月22日起就實施量體溫、宣導戴口罩，但當時不容易買到口罩，有些乘客未能配合，後來大部分乘客會戴口罩，僅有少數沒戴，4月1日起幾乎都戴口罩搭車了，站區內售票、候車處都標示社交距離。

謝連仲說，疫情衝擊國道客運載客量很大，往年清明節的加班車很多，今年正常班次的乘客屈指可數，如4日上午有北上車班只載2至8人，此外，原本統聯客運配合桃機的航班，24小時營運，疫情延燒不停，幾乎沒有出入國旅客，目前已減班，晚上9時就收班不發車了。

(中時 )