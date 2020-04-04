中央流行疫情指揮中心祭出社交距離措施，要求全民落實防疫，不過，清明連假4天各景點到處都是人山人海，人潮摩肩擦踵讓社交距離政策恐淪為一場空；台南市長黃偉哲表示，目前已有零星本土案例且找不到感染源，萬一社交距離無法嚴格實施，恐怕將有嚴重後果，他晚間也將到花園夜市視察防疫社交距離及宣導。

黃偉哲說，目前中央雖然還沒有罰責，但地方政府還是要強力來推動，畢竟，如果無法落實維持社交距離，恐怕最遭就是要封城，他說，社交距離如未維持好，一旦發生群聚感染，商業活動就會受到很大影響，相信大家也不想變成紐約、義大利、伊朗或印度走上封城的路，因此，一定要維持社交距離。

他強調，目前搭乘公共交通工具密閉空間有罰責，從3000到1萬5000元，但戶外維持社交距離仍無罰責，主要原因是因為舉證困難，現階段只能道德勸說，他說，真的要懇切呼籲國人，現階段做得很好但防疫絕對不能鬆懈，也不能大意。

黃偉哲重申，維持社交距離有其必要性，在中央尚未提出罰責規範前，地方政府會加強勸導並要求民眾配戴口罩。他說，目前已有本土案例是很危險的，因不知道已接觸多少人，為避免疫情崩潰，呼籲中央流行疫情指揮中心應有更高的公權力、更強的強度，甚至用罰責來規範戶外社交距離，地方政府樂於配合執行。

(中時 )