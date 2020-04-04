新冠肺炎疫情持續升溫，除了出門必戴口罩，勤洗手也被視為需加強的防疫習慣，因此朝野政黨最近興起一波拍攝跳洗手舞的風潮。國民黨主席、立委江啟臣和發言人洪于茜近日各自上傳風格截然不同的洗手舞影片，引發網友熱烈討論。

江啟臣的洗手舞影片，找來一群年輕人共同示範洗手七字訣：「內、外、夾、攻、大、立、腕」，配樂輕鬆活潑。江啟臣表示，防疫期間，戴口罩跟洗手一樣重要，「正確洗手，學起來！」他強調，清明連假，洗手不放假，才能共同防疫度過疫情。

國民黨最年輕的正妹發言人洪于茜則是搭配韓國饒舌歌手ZICO火紅的《Any Song》，示範正確洗手方式，雖然中途一度NG，但洪于茜很有誠意的跳了第二遍。《Any Song》輕快又洗腦的節奏，加上洪于茜笑容，許多網友紛紛留言「可愛的茜茜」、「真可愛」、「從頭看到尾」。

洪于茜也點名文傳會主委王育敏、副秘書長李彥秀和柯志恩、革命實踐研究院院長羅智強，以及革命實踐研究院副院長游淑慧，共同加入洗手舞行列。

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(中時電子報)