國際油價近期暴跌到2字頭，也重創全球原油企業，繼美國頁岩油公司Whiting Petroleum日前向法院聲請破產後，位在西維吉尼亞州First State Bank周五（3日）也宣告破產，低迷油價引爆骨牌效應，相關企業紛紛掀起倒閉潮。

Yahoo Finance報導，First State Bank的存款和某些資產將由MVB Bank接管，自周六（4日）起，First State Bank旗下的4家分行業務及儲戶將由MVB Bank接手經營。

至於首家倒下的美國大型頁岩油廠商Whiting Petroleum於周三（1日）在聲明中表示，由於沙烏地與俄羅斯引發油價戰，以及新冠肺炎疫情衝擊，導致原油和天然氣價格「嚴重低迷」，因此公司必須進行財務重整。

其實Whiting Petroleum在油價暴跌前，經營已陷入困難，去年獲利虧損後，已裁減1/3人力並縮減業務規模。該公司股價2015年曾高達150美元，上個月僅剩下1.5美元，周五持續暴跌6%、慘跌到0.29美元。

分析師先前已警告，油價慘烈廝殺，將導致美國能源業出現一波大整頓，多家公司可能難逃倒閉厄運。

(中時電子報)