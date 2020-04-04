新北市板橋區某國小1名國小五年級男童上月31日下午從校內5樓墜落，所幸1樓有軟墊減緩衝擊力道，並無生命危險，家長質疑男童是遭人推落，今（4）日上午校方說明，男童之前就曾向老師說要提前離開學校，事發當天應是第二次。男童在學習上沒有異狀，和其他同學相處都OK，因為排球隊老師注重的就是打球之外，團隊合作更重要。

墜樓男童家長在臉書社團「爆料社團」發文，就讀板橋區某國小五年級男童遭人推下樓，「每個寶貝都是家長的心頭肉，家長心痛求真相。」據悉，該男童為校內排球隊，父母親均為教師。

事發當日下午5時許，是校內排球隊練習時間，該名男童向教練表示要返家做功課，但最後卻發現男童的書包並未帶離，男童也倒臥在遊樂設施旁的軟墊上。

校方立即通報將男童送醫，所幸軟墊減緩衝擊力道，男童肺部受傷、內出血、骨盆裂傷、上肢骨折、下肢骨裂，暫時無生命危險。警方與校方人員前往探視時，男童還可以用點頭、搖頭溝通，回答簡單問題。

由於家長質疑有外力介入，警方已調閱校內相關監視器畫面，目前暫無發現可疑的人士進入校園，今日上午警方再重回現場，進一步調查。

校方表示，該學生3月31日5時35分時向教練要求提前離校，教練隨即與家長聯繫未果，因未取得家長同意，請學生留在活動中心與隊友共同活動收操及收拾器材。

10分鐘後球隊統一放學時發現該學生書包、球鞋等東西均遺留在活動中心走廊窗台上，卻未發現學生蹤影即刻通知家長於校園展開協尋，隨後在一樓遊戲區尋獲該學生，立即將他送醫。

校方表示，家長已向警方報案，學校全力配合調查，在尚未查明真相前，學校將就校內師生輔導、協助及陪同受傷學生家長度過難關，呼籲各界在警方調查過程中，請勿過多的臆測，避免將對學校親師生造成二度傷害。

(中時 )