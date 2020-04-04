作為大陸最早復工的重點企業之一，全球電動車巨頭特斯拉的上海工廠目前復工率超過九成，產能已超過新冠肺炎疫情前的水準。同時，由上海寶冶承建的特斯拉二期工程建設也在全力推進中，並可望在年底前提早完工。

東方財富網報導，作為中國境內最早復工的企業之一，特斯拉上海工廠2月10日起就開始全面復工。據中國工信部合格證產量數據顯示，特斯拉上海廠今年1月產量為2,625輛，而復工後產能已超過了疫情前，這將加速其實現年產15萬輛的目標。

報導指出，因美國受肺炎疫情影響，特斯拉加州費利蒙（Fremont）的整車工廠已經停產，上海廠成為目前唯一能製造整車的特斯拉工廠，其重要性更為上升。特斯拉對此回應，在全球特斯拉的交付與生產中，上海超級工廠扮演著極為重要的角色，相信特斯拉在中國市場一定會有更好表現。

特斯拉日前發佈的2020年第一季交付報告顯示，特斯拉第一季共生產近10.3萬輛電動車，交付約8.84萬輛，這是特斯拉有史以來最好的第一季度表現。其中，Model Y在1月份開始生產，3月份開始交付，進度遠超原先計畫。

(工商 )