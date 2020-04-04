新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球延燒，美國成了受害最重國家，到今天為止已24萬5573人確診，6058人死亡，兩者都居全球第1，紐約重災區更處處可見橫躺屍體，名符其實成了1座死城；然而，台灣墾丁卻因近日清明連假，湧進大量人潮，完全無視疫情的恐怖，讓小兒科名醫Dr. E」忍不住在臉書貼文感嘆：「天佑台灣」，引起網友熱議。

「Dr. E」在臉書「小兒急診室日誌」以「一個地球，兩個世界」為題，附圖發文：「右圖：美國紐約冷藏車內。左圖：台灣墾丁大街」。 從照片可見，紐約冷藏車內的地上，放著多具染疫不治屍體，墾丁大街則是滿滿的遊客。

「Dr. E」在臉書「小兒急診室日誌」發文感嘆：「連假前努力宣導連假不要出遊，看來真的無法影響太多人，是不是只有紐約慘況發生在周遭，才能醒悟現在出遊是多麼高風險的事？」

「Dr.E」寫道：「說好的社交安全距離呢？目前規定室外1公尺，除非戴緊口罩，事實上還是有不少人沒戴口罩，因為要邊走邊吃。」。

還說，一個月月前紐約市跟左圖一樣熱鬧甚至猶有過之，一個月後紐約市到處可見大型冷藏卡車搬運屍體，宛若死城。未來看診問旅遊史時，一定會問清明連假有沒有出遊？有沒有到人潮擁擠的景點？作為診斷參考的依據。「看到照片，心中只浮現一句我最討厭的句子：「天佑台灣！」。

此文引起網友熱烈留言回應「 看到報紙照片那些擁擠的夜市、觀光區人潮，只能長嘆一口氣」、「看到墾丁這樣，令人感到害怕。擔心本土案例的曲線大幅度增加就糟了～」、「早就在疾管局建議學校採用遠距離教學方式，也採半封城的方式，減少人口移動，可是怎麼都不採納啊？」、「愛玩的我，自從肺炎就不出遊了，為了自己跟家人身體好，如果出門買東西，也是防護做好。。人民太過於自由，一點驚覺都沒有，何時才能清醒」、「超前布署應該包括限制清明假期出遊！到底哪裡來的自信台灣真的可以自外於疫情？」。

(中時電子報)