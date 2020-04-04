民政局長曹桓榮率領殯葬管理處同仁於1樓大廳祭拜。（袁庭堯攝）

曹桓榮只是，增建塔位同時也要兼顧排位數量對等，才能充分因應民眾需求。（袁庭堯攝）

旗津生命紀念館擁有現代化的外觀設計，擁有絕佳海景。（袁庭堯攝）

新冠肺炎疫情衝擊清明連假掃墓潮，高雄市政府民政局長曹桓榮4日上午代替市長韓國瑜至旗津生命紀念館視察防疫現況。曹桓榮強調，連日來視察發現民眾都能配合防疫分流措施。對於納骨塔位需求漸增的趨勢，曹也指示殯葬管理處盡快規劃。

曹桓榮視察生命紀念館，由處長黃順成及殯葬管理處人員全程陪同，兩人先行祭拜一樓地藏王菩薩後，逐層視察硬體設施。

生命紀念館2015年落成，整併旗津原土葬公墓及4座老舊納骨塔，占地1.84公頃，3層樓設計。1樓為祭祀大廳及牌位區，2樓為單、雙人骨灰櫃位及西教專區，3樓為傳統的骨骸塔位，總櫃位數2萬6000位。

殯葬管理處長黃順成表示，該館每月平均入塔數為80至90個櫃位，由於園區規劃現代化，寬敞舒適，塔位價格僅4萬至6萬元不等，是高雄市熱門的納骨塔。

曹桓榮表示，連日來視察高雄數個納骨塔，發現民眾對於防疫分流、總量管制措施均能配合，甚至在擺放祭拜物品時，也主動保持距離，交通動線上也相當順暢。

殯葬服務職業工會現場反應，生命紀念館最初建置的450個夫妻塔位已售罄，仍有不少市民反應需求，曹桓榮也指示殯葬管理處研議增加的配置額度。

黃順成則表示，生命紀念館預計利用館內閒置空間，明年再增加700個塔位，同時針對環保金爐容量、園區周邊生態池等設施同步規劃，提供市民更優質的殯葬服務。

(中時 )