美國代理海軍部長莫德里解除「羅斯福」號航母艦長克勞齊的職務

美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）因艦上爆發新冠肺炎疫情，不惜丟官向高層示警，讓艦上數千官兵在關島下船，而獲得各方讚譽。

不過，據《紐約郵報》（New York Post）3日報導，將他拔官的美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）痛批，克勞齊將艦上近5,000官兵置於遭攻擊的危險下。

就在克勞齊周四被拔官後，網路上開始瘋傳全艦官兵掌聲雷動，反覆呼喊「克勞齊艦長！」，為他進行英雄式送別的震撼影片。而莫德里則接受了知名廣播節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）的專訪，痛批克勞齊，「大嘴吧能沉船，就是這麼回事，而這位軍官應該更明白。」

由於克勞齊周一要求，讓「羅斯福」號官兵下艦的電子郵件外傳，導致媒體在白宮例行記者會上質疑艦上人員的安全，而引發各界關切，力促避免郵輪群聚感染的事件重演，而使軍方承受了龐大的壓力。「我認為，他的行為置全艦人員於危險──更大的危險下，」莫德里說，「就在我們竭力為他的一切要求奔波時，他卻將海軍置於負面的焦點下。」

據莫德里說，由於太平洋海域的對手認為，美國有艘艦艇可能癱瘓──而它並沒有，如今在該海域的艦艇或許更需要提高警覺。

(中時電子報)