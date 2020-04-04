「77國集團」和中國3日共同發表聲明，呼籲國際社會為抗擊新冠疫情解除所有對發展中國家所採取的單方面脅迫性經濟措施。

聲明認為，這些單方面脅迫性經濟措施對各國有效應對新冠疫情帶來消極影響。這種強制性措施也影響到各國之間應普遍存在的最基本的合作與團結。

聲明說，上述立場與聯合國秘書長古特雷斯和不結盟運動以及其他組織最近發出的呼籲相互呼應，一致認為封鎖與制裁，尤其是針對醫療設備和藥品的封鎖與限制，直接影響到與新冠疫情做鬥爭的發展中國家。

聲明特別讚揚目前為應對疫情做出貢獻的南南合作組織，並強調已經到了國際社會展示其團結合作、共同減輕疫情消極影響的時刻。

聲明同時表達了對所有奮戰在抗疫一線的醫護人員以及醫學研究人員的支持和欽佩，並對所有努力降低疫情負面影響的國家表示聲援。聲明還呼籲在全球範圍內共用檢測、預防、治療以及控制疫情蔓延的資訊和技術。

77國集團成立於1964年，是由發展中國家組成的政府間國際組織，旨在加強團結合作以加速發展中國家經濟社會發展進程。中國大陸不是77國集團成員，但一貫支援該組織正義主張和合理要求。1990年代以來，中國同77國集團關係在原有基礎上有了較大發展，通過「77國集團和中國」這一機制開展協調與合作。

(旺報 )