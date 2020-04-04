淡水警宣傳詐騙成功，民眾接連揭穿詐騙老梗。現今網路購物方便又迅速，有心人士透過網路竊取個資進而從事詐騙，幸好民眾在淡水警分局的宣導下自我的警覺意識也日益加深，三月份兩起詐騙都被民眾揭穿，不輕易上當。

3月15日淡水地區一名年約35歲的詹姓男子接獲電話，對方聲稱是某某購物網站員工，表示因工作人員疏失，將男子在網站上購買的商品款項誤設為分期約定轉帳，將被連續扣繳12個月，詹男一聽急忙表示要取消該設定，對方即告知會通知郵局處理。

詹男又接獲來電，對方表示為台中郵局總局員工，要詹男到郵局把所有餘額提領出來，再購買總額一萬元的遊戲點數並將序號在電話中全部告知。詹男心中頓時警覺大作，想起平時在網路、新聞上看過的詐騙案例，直接告知電話中的「郵局員工」會到就近的竹圍派出所去報案，對方隨即掛斷電話，詹男到派出所向員警求證，警員曾琳茹立刻證實這是典型的詐騙伎倆，告知購買遊戲點數絕不可能會和郵局業務有所關聯。

無獨有偶，3月24日三芝地區也有民眾險遭詐騙，一名年約65歲的張小姐接獲電話，電話中的人一板正經的自稱是健保局人員，告知張小姐健保卡被他人盜用，還積欠了大筆醫療費用，張小姐一聽頓時慌了手腳，先是自清並沒有積欠任何費用，再問對方應該如何處理？對方先是要張小姐把銀行帳戶中所有存款都領出，並要求依照指示操作否則會觸法。

張小姐慌張之餘，卻也不忘保持警覺撥打110向警方求證，三芝分駐所警員曾穎新瞭解始末後，告知是詐騙電話，千萬不要照著操作，否則會造成重大損失，張小姐這才如釋重負不再害怕自己有可能觸法，只是突然又想起手頭上還有剛剛從戶頭領出來的十幾萬元，銀行已經下班，身懷鉅款走在街上不放心，員警聽聞後立刻提供在派出所代保管的解決方法，讓張小姐終於真正的放下心來。

淡水警分局表示，詐騙集團撥打電話利用話術騙取民眾，讓人在驚慌的狀態下容易一步步跟著指示走進陷阱裡，接獲類似的電話時，呼籲民眾不要慌張，不論是要把自己的辛苦錢匯出去或是購買遊戲點數後交付，定下心來觀察就可以發現端倪，如不確定是否為詐騙電話，可以掛斷電話後撥打110、反詐騙專線165或到就近的派出所請求協助。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )