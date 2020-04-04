強制戴口罩首日，北捷已向1600人勸導戴口罩，多數民眾皆配合。（游念育攝）

為防止新冠肺炎疫情持續擴大，中央疫情流行指揮中心宣布，4日起民眾搭乘交通運輸工具需全面配戴口罩，如經勸導不聽，可罰3千至1萬5千元罰鍰，首都客運總經理李建文指出，今早約8點，棕13路線公車，有乘客不願配合戴口罩，報警處理後才解決；北捷也已勸導約1600名乘客，目前無開罰情形。

大眾運輸全面戴口罩實施首日，就有民眾不願配合，日前還有民眾因不滿捷運保全勸導戴口罩，向站務人員動怒，北捷盼民眾能理性配合，共同防疫，而連續假期掃墓公車搭乘人數每日都創新低，截至中午，搭乘人數約為7500人，往年此時已達10萬人次，人數相差近13倍，首都客運也持續宣導搭乘排隊民眾應保持社交距離。

李建文說，早上8點左右，在棕13路線公車「通北街口」，有名乘客不配合勸導戴口罩，甚至還怒嗆司機報警處理，目前已請警方協助，乘客才願意戴口罩，班車恢復行駛。

首都客運指出，盼民眾能確實配合戴口罩的政策，首都、台北與大都會客運，將持續落實各項防疫消毒措施外，而掃墓公車部分，會請民眾儘量保持社交距離候車，各候車點遇人潮擁擠時，工作人員會以酒精為乘客手部消毒，藉由全民共同防疫，降低病毒傳染的風險。

公運處業務稽查科長郭献文指出，截至中午，有2個有請警方處理的案例，因有民眾還不知道政策實施，因此會先柔性勸導，目前還未有開罰的情形。

另外，台北捷運公司統計，截至中午11時，運量約12.7萬人次，勸導後戴上約 1600人，勸導後拒絕運送(離開車站) 約200人，並無強制開罰情形，營運過程順利。

(中時 )