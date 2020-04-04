新黨榮譽主席郁慕明（中左）4日率領黨內同志在中央黨部遙祭軒轅黃帝。（姚志平攝）

今日是中華民族慎終追遠的清明節，也是歷朝歷代祭拜中華人文始祖軒轅黃帝的日子。大陸陝西黃帝陵每年清明都舉行盛大的公祭典禮，並邀請台灣政黨領袖與會，但今年因新冠肺炎疫情，祭典規模縮減，台灣方面則由新黨榮譽主席郁慕明在新黨黨部擺設香案主祭，與大陸方面視訊連線同拜黃帝。

典禮於上午10點10分在兩岸同步舉行，並於10點整共同先為在新冠肺炎疫情中犧牲的抗疫烈士及死難同胞默哀。新黨榮譽主席郁慕明表示，由於疫情關係，新黨在台灣會場的規模也以簡單隆重為主，現場約三十餘人陪祭，全程配戴口罩防疫。

大陸方面安排各單位、團體代表在陝西黃帝陵敬獻花籃，台灣方面則同時由新黨榮譽主席郁慕明、新黨副主席李勝峰、資深政治評論家黃智賢、新黨秘書長潘懷宗、新黨發言人王炳忠輪番向黃帝畫像行三獻禮。

郁慕明說，自己過去八年清明節都率團到陝西黃帝陵祭拜黃帝，今年是第一次在台灣遙祭，同樣表達中華兒女對先祖的追思。黃智賢說，清明節本來就是懷念祖德的日子，台灣人就是中國人，但如今台灣不少人面對疫情卻在嘲諷大陸同胞，讓她覺得可恥又可悲。

王炳忠分享，典禮中大陸方面念誦祭文，向黃帝報告這一年來中華民族扶貧攻堅、團結抗疫的成就，並且表達兩岸統一大勢不可擋，香港亂港逆流必敗，令他深有所感。

(中時 )