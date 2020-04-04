大牙發文。（圖／翻攝自宜霈vs大牙臉書）

新冠肺炎疫情不斷升溫，昨(3日)台鐵宣布為了避免飲食造成飛沫傳染，5日起車上停售台鐵便當，在這抗疫視同作戰的時刻，女星大牙（周宜霈）昨則曬出一張在台鐵上看到的誇張景象，竟是有人亂丟棄拋棄用手套在椅子上，地上還有使用過的衛生紙，讓她氣呼無法理解，「公德心是忘了帶出門還是怎樣？」

大牙昨發文分享在火車上看到有人亂丟拋棄式手套，不僅髒亂，也讓人擔心是否會造成病毒傳播，大牙表示：「剛剛有人在這裡進行任何醫療行為嗎？還是為了全面防堵任何病毒沾在手上而戴了手套出門，卻遺留在車廂上？」

最後大牙更痛罵這種行為毫無公德心可言，網友看了也罵翻，紛紛說：「大家防疫了要命，偏偏就是有人不配合！」、「現在遺忘口罩&手套的人比比皆是」、「覺得是故意的，就隨手隨便丟因為有人會清，這種心態的人都非常非常的自私」、「地板有衛生紙，超噁」。

(中時電子報)