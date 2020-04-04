行政院3月中旬以《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》牴觸《空污法》等相關規定，依《地方制度法》，函告台中市政府該自治條例部分條文無效，引發地方槓上中央。立法院法制局報告指出，行政院當初未依規定「備查」台中市生煤管制自治條例，引發後續爭議，應予以釐清，以符法制，且空汙防制應因地制宜，其屬地方自治事項範圍，宜有明確規定。

台中市政府2016年1月26日公布施行《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，依規定中火燃煤發電機組屬於「固定污染源」，運轉須依《空氣污染防制法》第24條等相關法規，申請地方政府核發「操作許可」及「燃料使用許可」，許可期限到期申請展延。

針對中火燃煤量，台中市政府認全廠要減少用煤量40％，2019年以後全廠生煤年用量不超過1104萬公噸，若違反許可內容將開罰，甚至撒銷使用許可。而中火認為2017年台中市政府核可用煤量為2100萬噸，減煤40％後，2020年為1260萬噸。台中市政府引用該自治條例對台電開罰。行政院則認為，該自治條例牴觸《空污法》等相關規定，3月13日函告該自治條例部分條文無效。

立院法制局報告指出，該自治條例2016年1月26日公布施行後送行政院，行政院未規定予以「備查」，而是提出一些「建議」，逾4年才函告部分條文無效，建議行政院對2016年台中市公布的自治條例是否准予備查的爭議，應予釐清。

該報告也認為，《憲法增修條文》第10條第2項明文規定「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧」，中央固然有制定全國一致制度架構必要，但各地因地理環境、自然條件不同、產業結構亦殊，環境保護事項及有因地制宜必要，以有效解決地方特殊問題與需求。

依據《地方制度法》概括授權之自治事項，因應地方需求，自治事項可訂定較中央嚴格，基於空汙範圍不易界定，立院法制局建議中央與地方應研商劃分明確的權責範圍。

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(中時 )