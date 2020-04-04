大聯盟太空人、紅襪的「偷暗號」事件讓球迷憤憤難平，尤其有一群投注運彩的玩家更氣到要向球隊提告，認為球團是在詐欺，且違反了消費者保護法，也違反了棒球規則，不過法官認為球迷受到的傷害與被告之間的關聯性太薄弱，因此訴訟遭到駁回。

根據《ESPN》報導，5名參加運彩公司「DraftKings」的「夢幻棒球（Fantasy Baseball）」遊戲賭客，在今年1月提出申訴，認為大聯盟與太空人、紅襪從事詐欺行為，球隊作弊卻沒有調查，這造成遊戲出現漏洞，可能有玩家因此不正當致富，認為侵犯消費者權益而提告。

不過美國地方法院法官拉科夫（Jed S. Rakoff）認為，「不能否認，我們眼中的英雄有時會因為渴求勝利做一些事，例如口水球、夾心棒或是使用禁藥。」

但拉科夫認為這5名賭客所稱受到的權益傷害，與被告(球團)之間的關聯性太薄弱，沒有足夠證據支持，因此否定了賭客的指控。拉科夫用1956年經典電影《上流社會》的名句，「這些事總會有規定。」

(中時 )