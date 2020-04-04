政府一邊對國內民眾實施口罩購買管制，一邊宣布對外捐贈1千萬片口罩，引發質疑。對此前國民黨立委陳學聖今天也在臉書發文主張，政府若要對外捐口罩，應先讓台灣人民最起碼達到兩週十片最基本生活標準，之後設計可以捐贈自己口罩配額的網路APP，做到在捐口罩之前，先問過民眾。

陳學聖表示，他自己最近戴的口罩，是朋友幫他在傳統市場買的，類似海綿的質地，共三付，用完洗過曬過，三天輪流用一次，儘量不去買他的口罩配額，因為他現在少外出，要留給更需要的人。

陳學聖接著說，像他這樣的人，應該也不少，但是這些省下的配額，到底是給了誰，政府總該給個說明吧！給醫護，他沒意見，給警消，他沒意見，給市場攤販，他沒意見，就是給總統，給五院院長，給內閣他都贊成，因為這些人都很重要，但然後呢？可否再透明些，到底有哪些人，哪些「大人們」可以不用排隊買口罩？如何「擠」出一千萬片給國外，都把它一次說清楚。之後蔡英文政府要如何捐口罩，他都沒意見。

陳學聖說，有太多太多的人，是默默遵守政府指示，日常排隊買口罩的。很多鍵盤族酸排隊族不會用APP、排隊是假象，他算了一下，第一波網路購買是99萬人次，第二波是173.4萬次，目前第三波到昨天下午是182.5萬人次，台灣人口約2300萬人，扣掉嬰兒、免排隊的族群，保守估計有千萬人日常排隊，不為過吧！真的不要羞辱這些排隊的長龍！

因此陳學聖主張，先讓台灣人民最起碼達到兩週十片最基本生活標準，之後請網路天才唐鳳發揮天賦，趕快呼應網民建議，設計可以捐贈自己口罩配額的APP，也分流一下，他樂於立馬配合，因為政府問過了民眾，這是基本的民主尊重！

(中時 )