新冠肺炎肆虐全球，導致國際航班大亂，旅居海外國人返台路迢迢。外交部發言人歐江安表示，近日共協助在印度滯留17位國人（分三梯次）、在斐濟滯留的8位國人，經由東京轉機返台。

歐江安說，繼第一批12位旅居印度的國人於4月1日搭乘日本航空班機離開印度後，第二批4位國人及第三批1位國人也先後於4月2日及4月3日在印度當地時間晚上7時30分，經我駐印度代表處派員協助下，自印度德里搭乘日本航空JL030號班機抵達東京，並先後在4月3日及4日經東京轉機返抵台灣。

我駐日本代表處也派員前往機場協助國人，過程平安順利。未來若有旅印國人需要離開印度，我駐印度代表處會持續協調印度外交部等單位，提供國人自印度各地前往新德里機場的通行證明，並在機場提供協助。

此外，因斐濟航空臨時宣布停飛多數對外航線，原有 8 名國人滯留在斐濟，已經我相關駐館安排飛離當地，並經東京轉機返國。

歐江安表示，日本因防疫需要，自4月3日起調整外國人入境管制措施，因此斐濟航空無法確認我國人能否登機。經我駐斐濟代表處、駐日本代表處兩館積極聯繫協調，陸續洽獲日本外務省、日本駐斐濟大使館以及成田機場等相關單位協助，這8名國人最後順利搭乘4月3日特別加開的斐濟航空第FJI351號航班，並於4日赴日本後轉機返台。

外交部再度由衷感謝日本及印度有關單位提供我方及時協助與各項支援。我國政府將持續關注當地國動態及我國人的需要，隨時提供必要協助。

(中時 )