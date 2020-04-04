對抗新冠病毒藥物相關研究有重大突破！據澳洲聯合新聞社報導，蒙納許大學（Monash University）研究團隊發現，主要用來治療頭蝨的「伊維菌素」（Ivermectin）可在2日之內殺死新冠病毒細胞。雖然此一藥物已普遍使用，但最快1個月才會進入人體實驗階段。該結論已發表在《抗病毒研究》（Antiviral Research）雜誌上。

報導指出，蒙納許大學生物成像研究所的瓦格斯塔夫（Kylie Wagstaff）博士3日指出，使用單劑量的抗頭蝨的藥物「伊維菌素」，可以在48小時內阻止新冠病毒在細胞培養中生長。

瓦格斯塔夫指出，單劑量的伊維菌素注射，本也能在48小時內清除病毒所有的核糖核酸（RNA），在24小時內能夠顯著減少其RNA。

報導指出，目前仍不清楚伊維菌素是如何殺死新冠病毒細胞，但該藥物很明顯阻止了病毒的抑制能力，讓此病毒無法抑制宿主細胞對其進行清理。科學家們下一階段將確定合適人體使用的劑量，以確保實驗室外的劑量對人體安全。

瓦格斯塔夫表示，在全球新冠疫情仍在大流行、且當前仍未有治療藥物及正式獲准生產的方案情況下，這種現成的合成藥若證實有效，可能提早對患者有幫助。此外他也強調，要廣泛使用疫苗仍需一段時間，該團隊也需要資金進行臨床實驗與測試。

(中時電子報)