賭客人數眾多，甚至出動巴士，民眾還問是不是掃墓巴士，令員警哭笑不得。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

清明連假，三重警方局再破獲「戶外賭場」，原藏身二重疏洪道中山橋下戶外職業大賭場2月份遭清除，近日移師一旁「荷花公園」停車場，三重警3日下午再破該賭場，共逮14人，共同賭資現金12萬元等，因人數眾多，甚至出動巴士，民眾還問是不是掃墓巴士，令員警哭笑不得。

中央流行疫情指揮中心於4月1日制定「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之「防疫社交距離」，新北市三重區卻有群不怕得病毒，只怕沒得賭的賭客，無視政令聚集賭博，遭警方查緝掃蕩。

偵查隊長鄭偉豪表示，3日率派出所長吳家森及該分局共30名員警，前往四面包抄查緝，查獲該戶外職業大賭場由於查緝人數眾多，警方出動警用大巴士押解賭客，民眾以為是「掃墓專車」頻頻詢問，查獲該賭場老闆60歲詹男、賭客等共計14人，並查扣抽頭金新台幣41,500元，共同賭資現金121,500元、賭具象棋一副、骰子2顆等證物。

三重分局長王文澤表示，查緝過程中，三重分局員警遵照市長侯友宜指示「治安防疫並重」，在現場立即為賭客消毒並發放口罩，在押解進入分局前還為賭客們量額溫，力求防疫及治安滴水不露。

(中時 )