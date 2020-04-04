永豐餘（1907）大動作發出重訊提出四點聲明，駁斥週刊「永豐餘舉債持永豐金傷及股東」報導，強調公司以創造長期股東價值為經營主軸，並以剛公布2019年財報每股稅後純益1.38元創15年新高實績駁斥。永豐餘強調，將採取必要法律行動，捍衛公司商譽及股東權益。

永豐餘表示，自2012年轉型為投控公司起，以投資控股，創造長期股東價值為經營主軸，2019年稅後淨利22.86億元、年增58.7％，創7年新高，每股稅後盈餘1.38元，也是2004年以來新高。

再來，永豐餘投資除漿紙、工紙及紙器包裝、民生消費品等事業，並廣及金融、科技、生技、化工材料等產業。投資多元且多持有主導性股權，公司合併財報合併數十個事業，逾百家實體運營法人。合併負債為本公司及所有合併公司經營需要融資借款及實體運營所產生之應付帳款總合，並非為任一特定投資之用。據永豐餘2019年個體報表，公司股東權益393億元，負債則僅249億元，非報導所陳舉債700億元。

三、永豐餘以投資控股為專業，投資之資金本就來自股權與融資。報導將與金融機構往來及正常股權投資之正當行為，視為罪大惡極，昧於正常商業習慣事實，有惡意中傷之故意。

四、報導稱永豐金股價在此波大跌，致使本公司有高額未實現損失，損及七萬多名股東權益。永豐餘表示，1984年即投資永豐金前身台北中小企銀，為長期持有逾35年財務性投資，永豐餘改制投控後，永豐金每年挹注公司現金股利約2億至6.7億元，現金股利殖利率平均約4％，今年將配發現金股利殖利率達6.4％，加計2012年至2019年股票股利，永豐金年平均股利殖利率高達7％，實際投資獲利穩定且豐碩。

永豐餘重申，近期受疫情影響，各國股市重挫，永豐金股價自疫情以來之波動幅度與台股整體大盤同期波動幅度相當。

(工商 )