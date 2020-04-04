賀一航之子曾治豪日前登上華視《上奅台湾歌》。父親賀一航在2019年因大腸癌病逝，曾治豪在節目分享許多和爸爸相處的暖心點滴。他透露從小記憶中爸爸非常忙碌，只有過節時才能見到爸爸，因此對爸爸印象很陌生，直到踏進演藝圈才和爸爸親近，期間賀一航曾拿著曾治豪歌唱影片傳給演藝界的朋友們欣賞，才令曾治豪明白，原來爸爸一直在他看不見的地方愛著他。

曾治豪表示父親賀一航對孩子不擅表達內心情感的，但隨著年紀增長，性格變得柔情感性，檢查出患有大腸癌後，父親選擇和癌症「和平相處」，繼續錄影帶給觀眾歡樂，後期因病況嚴重入院治療，住院期間曾治豪抱著虛弱的賀一航如廁，那刻賀一航反手抱緊兒子說：「謝謝你兒子。」從來不曾聽過爸爸說我愛你，不曾擁抱過自己，但在那瞬間曾治豪覺得一切都足夠了。

主持人蕭煌奇也表示，賀一航對兒子的愛一直都是放在心裡面，不擅長表達不代表沒有關心，其實爸爸賀一航一直默默在替兒子加油，最後曾治豪感性演唱〈叫阮的名〉獻給爸爸，雖然在人生路途上父親已走遠，但永遠住在曾治豪心中。《上奅台湾歌》每周日晚間9點華視播出。

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(中時電子報)