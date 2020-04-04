新北市板橋區1名國小5年級學童（11歲），日前傍晚放學時被老師發現從5樓跌落，送醫急救後一度命危。事後，家屬質疑是遭3人推落才墜樓，對此，校方表示因從監視器影像角度問題，目前找不到是誰所為，已報案請警方偵辦，全力查出兇嫌。

男童目前仍在加護病房觀察中，全身傷勢包括右側氣胸、血胸、骨盆腔骨折、肺挫傷、肋骨骨折、縱隔腔氣腫、肝臟撕裂傷、右腎血腫，一度有生命危險、院方曾發病危通知書。

事後，其家長也氣憤在臉書爆料，指自己孩子清醒後仍不能說話，但透過點頭、搖頭方式，得知男童當時獨自1人去上廁所，出來後就遭3位陌生人從5樓推下。

不過，校方調閱當天監視器後，僅拍到男童疑似從高處墜落，但因角度問題，沒有任何一台監視器能完整拍到事發畫面，家長PO文時只好向外界求助：「跪求附近住戶、街坊鄰居，是否有監視器拍到當時的影像。」

對此，校方表示已向轄區分局報案，盼能藉由警方調查，找出孩童墜樓真正原因，及是否真有「3位陌生人」進入學校，對無辜孩子加害。

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(中時電子報)