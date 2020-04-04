台中市傳出一起「特斯拉被全國最年輕的駕駛撞上」車禍，所幸，人沒事，僅鈑金受損。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

「肇事」弟弟被酒測，事後車主擔任心男童父母負擔不起昂 貴修車費，只要4000元佛心價。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中大里區一名男子近日新買一部特斯拉名車，昨（3日）停在公司附近，卻被一名5歲男童騎單車撞墼，車門底部被撞凹一小塊，初估修車費起碼上萬，但車主擔心男童父母負擔不起，只要了4千元佛心價，讓男童父母感謝不已。

這名楊姓特斯拉車主事後身分曝光，據了解，他經營科技公司，從事3D列印工作，創立科技公司之前，是台中大里消防分隊的替代役男，當時還組了空拍機救災義消分隊，加入救災行列幫助救難人員掌握災情，平時就熱心公益，雖然剛買不到一個月的愛車遭男童腳踏車撞損，很心疼，但也不忍男童被苛責，將愛車送到一般修配廠，降低男童父母的負擔，作法相當佛心。

他3日晚間在臉書PO文「買不到一個月在今天被擊落」，文中稱「全國最年輕駕駛撞上特斯拉」、「5歲駕駛接受酒測」、「弟弟真的很勇敢的面對處理」、「還好人沒事」、「板金簡單處理」、「已和解」、「波麗士大人辛苦了」。

車主並貼出警方到「車禍現場」處理照片，5歲弟弟其兒童腳踏車撞上停路邊的特斯拉駕駛側門下緣，警方到場依規定進行量測、調查案情，並為「肇事」弟弟酒測，所幸，弟弟人沒事，僅擦傷局部鈑金。據了解，車主態度和善，未要求到原廠修復，大幅降低修車賠償價，家長已與車主和解。

不少網友被弟弟酒測的萌樣很不忍地留言：「弟弟會不會心靈受創？」、「這是我今年看過最扯的？」，有網友批評5歲弟弟酒測太誇張，有人稱讚車主很佛心，也有人稱讚弟弟「沒有哭，很勇敢」，「家庭教育成功」。

(中時電子報)