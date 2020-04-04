知名藝人白嘉莉（左）即將在10月來新竹縣文化局美術館舉辦畫展，日前至新竹縣勘查，對策展十分用心。（莊旻靜攝）

資深藝人白嘉莉曾主持多個著名節目如《群星會》等，曾旅居印尼多年，並開始學習作畫，新竹縣長楊文科視她為偶像，今年10月白嘉莉將至新竹縣文化局美術館開設畫展，包含有水墨、油畫、陶藝、篆刻收藏等，也讓大眾認識她的藝術之路。

白嘉莉過去曾主持收視率極高的節目如群星會、銀河璇宮等，具有「最美麗主持人」的封號，也曾出版過5張專輯，在華人圈極具知名度，曾因結婚而旅居印尼多年，並開始習畫、拓展藝術才華。

白嘉莉的畫展今年10月3日至18日即將在新竹縣文化局美術館展出，她日前拜訪楊文科，也致贈她的畫集「白嘉莉另一個春天」，楊文科也回贈文化局25周年慶的畫冊及紀念品。

楊文科表示，白嘉莉過去在台灣紅遍大街小巷，也熱心公益、具有正面影響力，同時也是他的偶像，很榮幸可以邀請她來展覽，美術館也在去年9月重新整修、完工，提升服務品質。文化局長田昭容表示，白嘉莉已先到美術館探勘，確認布展內容，可見她對策展的用心，而這也是白嘉莉在是全台展覽的第3站，展期正逢國慶日，也將是她返台定居後，首次搭配國慶日活動。

(中時 )