新冠肺炎疫情進入第二階段，相關單位也呼籲人與人要保持1公尺社交距離，但萬華警方日前卻在西門町查獲32歲吳姓大陸籍女子，以每次3500元接客賣淫，據吳女供稱，光被查獲的前2天，她就已接客17人，大膽行徑讓警方直呼：「真不怕死！」

萬華警方日前獲報，新冠肺炎期間，不少應召業者仍然持續營業，透過line群組傳送色情廣告，經循線追查，日前在西門町某商務旅館內，查獲涉嫌提供性交易的吳姓女子。

警方調查，吳女持觀光簽證來台，但事後一直留在台灣，已經逾期兩年半，都在北部各大旅館流竄，每次交易要價3500元，她實拿2000元，新冠肺炎疫情爆發後，吳女為了多賺錢，選擇持續接客，吳女因皮膚白晰身材姣好，生意一直不錯。

警方在套房內逮捕吳女，現場另查扣30個保險套，據吳女表示，業者沒有提供酒精或口罩，她只能根據客人有無發燒決定是否接客，不過她說並沒遇過發燒的客人，2天至少接客17人，由於吳女也沒有發燒的狀況，警方偵訊後依違反社維法將她裁罰，另轉送移民署擇日遣返。

(中時 )