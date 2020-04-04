新冠肺炎疫情持續升溫，許多年長慢性病患者擔心到醫院領藥會增加感染風險，為顧及民眾需求與降低進入醫院的次數，台南市柳營奇美醫院自4月6日起提供「預約慢箋藥來速」服務。

柳營奇美醫院表示，民眾可利用電話或網路掛號預約方式進行慢性處方箋預約領藥，預約成功後就可於次日起至門口外「藥來速窗口」領取，就不須進入醫院內。

民眾欲利用「預約慢箋藥來速」服務，可將車子暫停於醫院大門前方「藥來速暫停區」暫時停車，再拿健保卡及慢性處方箋至大門右方「藥來速窗口」，由藥師核對藥品及衛教後，即完成領藥作業，提供有慢性病藥物患者安心又快速的服務。

另外，提醒民眾目前「藥來速」領藥僅限領取第二、三次慢性處方箋藥品，當日不可預約慢箋領藥，需至少一天前預約，原來的現場慢性處方箋領藥作業則仍照常運作。有需求的民眾可利用電話（06-6222668）或網路掛號（https：／／reurl.cc／X6kAx3）方式預約。

「藥來速窗口」服務時段為周一至周五08：00~17：00，周六08：00~12：00，周日及國定假日暫停服務，其他時間請按原領藥流程。

(中時 )