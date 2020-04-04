今逢香港《基本法》頒布30周年，中聯辦主任駱惠寧撰文指出，當前「一國兩制」的實踐已經進入了「五十年不變」的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現。尤其在去年「修例風波」中，發生大量嚴重觸碰一國兩制底線的行為，許多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期。

駱惠寧表示，應對「一國兩制」實踐中面臨的各種困難和挑戰，要堅守「一國兩制」事業初心，堅定憲法和基本法制度自信，「不為一時之曲折而動搖，不為外部之干擾而迷惘」，「我們要堅決按照習近平總書記所強調的，貫徹『一國兩制』方針堅定不移，不會變、不動搖；確保『一國兩制』在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿着正確方向前進」。

駱惠寧稱，堅守「一國兩制」事業初心，是要求充分認識到維護國家主權、安全、發展利益與保持香港長期繁榮穩定是相輔相成，不可偏廢其一，「維護國家安全是全面準確貫徹『一國兩制』方針的核心要求，也是特別行政區根據基本法必須履行的憲制責任」，「只有建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，強化相應的執法力量，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，才能確保香港長治久安」。

駱惠寧在最後強調，《基本法》頒布30年來，「一國兩制」的成功實踐充分證明，「《基本法》是一部具有歷史意義和國際意義的創造性傑作」，全面準確貫徹實施「一國兩制」方針和《基本法》，更是確保「一國兩制」行穩致遠的不二法門。

(中時 )