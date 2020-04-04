校方為給孩子良好示範，沒有進入河床範圍，但學童撿拾垃圾時，仍有不少遊客越過柵欄。（自由國小提供／王文吉台中傳真）

自由國小烏石分校學童在「小棉堡」附近道路撿拾許多外來垃圾。（自由國小提供／王文吉台中傳真）

「台版棉堡」吸引爆滿人車湧入朝聖，遊客遺留的垃圾居然要全校13人的偏鄉學童收拾。自由國小烏石分校兒童節率領學童進行社區服務，並撿拾烏石坑溪附近產業道路的垃圾，短短2個小時撿8大袋，多為菸蒂、鐵鋁罐及寶特瓶，師生籲來小棉堡「記得帶走你的垃圾」。

烏石坑溪緩坡式固床工因階梯式水瀑被譽為「台版棉堡」而爆紅，爆滿人車湧入朝聖，造成交通及垃圾問題。當地的自由國小烏石分校考量疫情關係，首度與本校各自舉辦兒童節慶祝活動，13位學童進行2個小時的社區服務，並前往「小棉堡」淨溪，撿拾遊客遺留的垃圾。

烏石分校主任陳弘偉表示，兒童節原本規劃社區服務及淨溪活動，但林務局在溪底便道入口設置鐵圍籬，為給孩子良好示範，沒有進入河床範圍；垃圾主要集中在遊客停車的產業道路，2個小時共撿拾8大袋，大多是菸蒂、鐵鋁罐及寶特瓶，還有衛生紙、使用過的尿布。

自由國小烏石分校學童在「小棉堡」附近道路撿拾許多外來垃圾。（自由國小提供／王文吉台中傳真）

學童將垃圾一一分類，並清洗可回收資源，為環保盡一份心力。（自由國小提供／王文吉台中傳真）

自由國小烏石分校學童帶著零食、飲料欣賞「烏石電影院」。（自由國小提供／王文吉台中傳真）

陳弘偉表示，烏石坑社區昔日生活平靜，沒有這麼多外來垃圾，主要都是外地遊客遺留下來的；學童帶回垃圾後一一分類，並清洗可回收資源，為環保盡一份心力，也籲遊客來小棉堡「記得帶走你的垃圾」。

今年和平區的中、小學校長票選兒童節禮物，區長林建堂贈送湯姆熊午安枕，烏石坑泰雅部落居民也犒賞每位學童紅茶，最後孩子帶著零食、飲料欣賞「烏石電影院」，透過《腦筋急轉彎》動畫教導孩子情緒控制的重要性。

自由國小校長藍吉恩表示，之前有企業贊助，曾到麗寶樂園、六福村慶祝兒童節，或在校內舉辦闖關活動、球類聯誼等；今年因防疫關係無法遠行，本校由校長及專家帶領學童走踏社區步道，導覽人文故事及在地植物，烏石分校則進行社區服務及放映「烏石電影院」。

自由國小烏石分校學童帶著零食、飲料欣賞「烏石電影院」。（自由國小提供／王文吉台中傳真）

和平區長林建堂致贈兒童節禮物，自由國小烏石分校學童拿到可愛熊午安枕好開心。（自由國小提供／王文吉台中傳真）

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