觀光景點人潮多，台南學甲警以大聲公呼籲民眾保持社交距離。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

清明連假大量遊客湧入台南市各觀光景點，為避免遊客群聚成為新冠肺炎防疫破口，台南市警察局學甲分局員警拿起大聲公，深入轄區知名景點「北門井仔腳鹽田」、「學甲蜀葵花海」進行社交距離宣導。

日前中央疫情指揮中心甫宣布社交距離，明訂室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，雖然很多遊客都已自主戴起口罩，但為了與夕陽鹽田及蜀葵花海留下美好紀錄，遊客此起彼落進到鹽田、花海內取景，甚進入攤販區大啖台南美食，造成了民眾間近距離接觸。

「歡迎遊客蒞臨北門區井仔腳鹽田，因應新型冠狀病毒蔓延及人潮湧入，請民眾勤洗手、佩戴口罩，在室外保持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。」學甲警分局長洪頂力帶領團隊進到轄區知名景點，以大聲公及文字看板方式宣導保持社交距離。

洪頂力步行帶隊沿路廣播，提醒遊客保持安全距離，並與攤商逐一宣導防疫工作，包含座位區的間隔、工作人員佩戴口罩及提供酒精消毒等。多數民眾認為至戶外遊玩常疏忽防疫，還好有警方貼心提醒，對於警方的防疫宣導多予正面贊同。

洪頂力表示，防疫為政府當前最重要工作，新型冠狀病毒可能藉由無症狀患者快速傳播，有效預防就是做好個人清潔及健康自主管理，至人潮眾多地點應勤洗手、配戴口罩、保持安全社交距離，共同防堵疫情擴散。

(中時 )