21歲、擁有F豪奶的AV女優櫻羽和佳，去年出道就以標榜著「一片限定」的AV作品爆紅，在影迷熱情呼喚之下，2019年暑假她奇蹟復活，目前推出了24部相關作品。回想出道作品，櫻羽和佳表示只有「緊張」兩個字能夠形容，她每次拍完片都會檢討自己沒有做好的部分，比方不夠放鬆、沒有享受其中或是無法完全扔下羞恥心。

說話不拐彎抹角、號稱「直球美少女」的她，自曝敏感帶在「第三點」私處，而她偏好的體位是要能和對方緊密結合在一起的姿勢，例如傳教士或是女上男下的騎乘位。

櫻羽和佳出道一年便推出了24部相關作品。

櫻羽和佳個性「脫線」，曾出門倒垃圾忘記帶鑰匙而被反鎖在家門外，或是不小心把電視遙控器放進包包帶出門，甚至有過在超市購物完後就把戰利品留在原地直接回家的經驗。此外她還是不折不扣的宅女，最大的休閒娛樂就是宅在家裡看動畫跟上YouTube看影片，她喜歡的男生類型是和她一樣的「室內派」，且個性溫和的人，較不擅於和易怒或血氣方剛的男生相處。

日前她受邀來到台灣舉辦攝影會、拍攝JKF雜誌封面，對台灣人的印象是很親切，「不少台灣粉絲會在推特上加油，留下溫柔體貼的留言」，此行她也品嚐到最想吃的小籠包，「第一天就有幸能夠吃到，當下就覺得道地口味的小籠包真的非常美味呢」。

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(中時電子報)