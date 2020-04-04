50歲李媽媽為家庭主婦，因丈夫、兒子都是老菸槍，每天被迫吸二手菸，日前因持續咳嗽兩週就醫，醫師安排低劑量電腦斷層檢查，意外發現左下肺葉有一處約0.8公分的毛玻璃結節，所幸早期發現，透過微創手術治療後並未擴散，切片檢查也確診為肺腺癌第一期，全家因此決定戒菸，保護彼此健康。

根據衛福部統計，癌症位居十大死因之首已37年，最近10年肺癌更高居癌症死亡率之首。亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，早期肺腺癌沒有症狀，等到出現持續性咳嗽、咳血、胸悶或胸痛、呼吸喘、吞嚥困難、體重下降、極度疲倦等症狀時，通常已是肺腺癌第三至第四期，此時多半無法透過手術治療，故早期發現對肺腺癌治療相當重要。

國內臨床患者中，以非吸菸者居多，且年齡層有下降趨勢，所幸除了新藥物的出現外，「低劑量電腦斷層」(Low-Dose CT)也可協助偵測早期不易發現的肺腺癌，成為檢測癌症的利器。

劉柏毅說明，「低劑量電腦斷層」的輻射劑量約為傳統胸部電腦斷層檢查劑量的六分之一到十分之一，而在偵測肺部小結節功能上，不遜於傳統電腦斷層檢查，且因目的為篩檢肺部小結節，對於胸廓等軟組織成像的要求並不嚴格，所以無須注射顯影劑，即便腎功能不佳的患者也能執行檢查。

要長保肺部健康，除遠離危險因子，劉柏毅建議，年紀大於55歲，每天抽一包菸，菸齡達10年、有肺癌家族史、肺結核及肺纖維化者，發現肺癌機率較一般人高，此外，慢性阻塞性肺病、長期處於二手菸環境及居住於空氣品質不佳的環境、暴露在油煙環境下、職業暴露（如礦坑工作者或長期石綿暴露者）等，都是肺癌高危險群，建議每一至兩年做一次低劑量電腦斷層肺部篩檢。

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(中時電子報)