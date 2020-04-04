台南市長黃偉哲（米黃克夾克者）視察南區區公所執行居家檢疫業務。（程炳璋攝）

進入清明連假期，台南市各地景點湧現出遊人潮，台南市長黃偉哲4日視察地方執行居家檢疫狀況，以日本連假過後10天病例數暴增5倍為例，強調維持社交距離搭配戴口罩、勤洗手，才能度過這波連假疫情難關。

桃園市日前發生居家檢疫對象自殺案例，台南市居家檢疫人數近2000人，檢易對象狀況層出不窮，台南市3月底也曾有1名居家檢疫女子因失戀鬧自殺，忙壞警政、民政與衛政人員，3方都不敢將這名吞藥自殺的女子送醫，最後找精神科醫師以視訊方式看診，該女幸運存活。

黃偉哲4日為基層人員辛勞打氣，到南區區公所打電話關心檢疫對象，並舉日本連假後出現一波確診潮為例，警告台灣已出現傳染途徑不明的本土感染者，連假期間很可能造成交叉感染。

黃偉哲指出，台灣在第一階段的防疫舉世稱讚，不能在第二階段破功，萬一破功，台灣就要各地封城，經濟活動停止、病例數三級跳增加，強調這階段民眾在戴口罩、勤洗手之外，保持社交距離的重要性。

黃偉哲表示，根據國外研究，人與人維持1公尺以上距離可減少75％感染，加上戴口罩勤洗手，感染機率更低，他會加強在人多聚集場所勸說維持社交距離，甚至出動空拍機搭載擴音器，呼籲市民不要以身試「疫」，拿頭髮試火是划不來的事情。

(中時 )