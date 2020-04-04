日本演員長澤雅美3日在TBS電視台老牌節目《ぴったんこカン・カンSP》罕見地開口唱歌，從容展現好歌喉，讓觀眾十分驚喜。

長澤雅美先自爆自己在日本微服搭長途客運，展現一貫親民作風。她平時喜歡自己一人去卡拉OK店唱歌，節目主持人安住紳一郎便邀她赴可唱歌的小料理店，和她在大河劇《真田丸》共演的藝人藤井隆也到店一同歡唱。

TBS電視台老牌節目《ぴったんこカン・カンSP》。（取材自官網）

熱唱聖子名曲 不忘耍寶

長澤雅美唱了松田聖子的〈Rock’n Rouge〉、並與藤井隆合唱小泉今日子的〈Fade Out〉，兩人還小舞一段。長澤雅美歌聲清亮，帶著滿面微笑、十分從容，還一度不能自我飛奔到店門外繼續唱，徹底耍寶，吉本新喜劇出身的藤井隆趁機酸她「真不愧是20年資歷的藝人呢！」讓她大笑。

觀眾熱烈，留言「長澤雅美唱松田聖子！！！！ 而且很會唱」、「長澤又美又會唱歌，跟我結婚吧」「長澤雅美出唱片的話一定買」「為何不出CD呢」等一面倒好評。

(中時 )