北市旅行社主管中鏢 公司暫停營業 13:412020/04/04 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市旅行社主管中標，公司暫停營業。（示意圖/資料照，范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市某旅行社公告，經台北市衛生局通報，公司有同仁4月2日確診新冠肺炎，經查此同仁為代理部主管，因屬新成立部門，該部僅該員1人，沒有業務也無與其他同事互動，但3月30日上午曾短暫到會議室介紹講課老師便離開，公司將暫停營業至4月13日，4月14日恢復上班，暫停營業期間。 該旅行社強調，衛生局已於4月3日至公司場勘和了解，初步認定被感染的風險很低，公司在2日實施辦公室全區消毒，並暫停開放辦公室及實施人員健康管理至4月13日。 (中時 ) #公司 #暫停營業 #旅行社 #辦公室 #衛生局 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市米其林餐廳 逾3成衛生有缺失 04:102020/03/31 地方新聞 高雄福華飯店搶推遠端辦公室 安心住房專案 17:282020/03/31 生活 兩庇護工場暫停營業 勞部研議放寬補助 14:312020/04/01 生活 疫情蔓延 甄莉曝尪「旅行社接百通客訴」 16:122020/04/01 娛樂 衛生局首辦線上直播「曾醫師」教殺菌 17:212020/04/01 社會 基隆1家4口偷跑台北就醫 衛生局：違反居檢將加重開罰 14:052020/04/03 生活 美返台婦人居家檢疫期間擅自外出到北市就醫 衛生局將加重開罰 17:392020/04/03 社會 林東京罰百萬拒繳 執行署：逾期強制執行 04:102020/04/04 生活新聞 扣押財產、限境或管收 鐵腕催收 04:102020/04/04 生活新聞 違反居家檢疫韓籍夫妻 高市衛生局依法重罰 12:182020/04/04 社會 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 新加坡都要半封城了 醫怒：台灣人卻在連假開心出遊 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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