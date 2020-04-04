北市某旅行社公告，經台北市衛生局通報，公司有同仁4月2日確診新冠肺炎，經查此同仁為代理部主管，因屬新成立部門，該部僅該員1人，沒有業務也無與其他同事互動，但3月30日上午曾短暫到會議室介紹講課老師便離開，公司將暫停營業至4月13日，4月14日恢復上班，暫停營業期間。

該旅行社強調，衛生局已於4月3日至公司場勘和了解，初步認定被感染的風險很低，公司在2日實施辦公室全區消毒，並暫停開放辦公室及實施人員健康管理至4月13日。

(中時 )