石門水庫今天清晨發生一起溺斃不幸事件，從事餐飲業的1名男子（35歲），疑因失業想不開，選擇跳水自盡，警消獲報前往搶救，但男子已回天乏術。地方人士透露，水庫附近不少活魚餐廳過去生意頗佳，但近來疫情嚴峻業者都「度小月」，死者是否為此生計受影響才想不開？仍待警方釐清。

桃園市消防局表示，今早獲報指有民眾在石門水庫壩頂落水，立刻出動船艇、潛水人員前往搶救，雖將落水男子撈起，但他已溺斃氣絕身亡，跳水處仍遺留男子皮包。

救難人員雖找到跳水民眾，但已溺斃回天乏術。（圖／消防局提供）

而警方調查則發現，該男子昨晚曾傳簡訊告知家人，因工作不順「無法照顧家庭」，之後就獨自離家，在石門水庫大壩徘徊、散心。

家屬則告訴警方，死者從事餐飲業，這陣子因失業，天天看來心情都不好。但詳細原因、是否有其遺書等，仍待警方進一步釐清。

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