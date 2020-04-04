男人常有「絲襪控」迷思，北部地區一名男子在臉書認識自稱「天生麗質難自棄」的女子，兩人聊了幾次「一拍即合」，女子還多次網傳露乳及黑網襪照片給男生，這名男網友難抵火辣的誘惑，邀約飯店激情滾床單，數度春風之後，男子突然接獲檢警傳單，指他被告與已婚人妻通姦，讓他人生由七彩跌成黑白。

庭訊時，被告坦承與人妻有過多次親密關係，但是強調他自始自終不知道對方已經結婚的事，兩人都是在你情我願的情況下，很自然地做愛做的事，而且，對方曾經向他索取6000元，但是被他拒絕，因此懷疑是遭到「仙人跳」。

地檢署偵查發現，被告去年透過臉書認識一名女子，兩個人相互交談非常投機，熟識之後女子經常傳訊火辣的低胸露乳照，以及性感的黑絲襪大腿根部照給對方，讓男網友覺得女方在「暗示」他，而喜出外外。

終於男網友按耐不住慾火，邀約黑網襪女主人一起到摩鐵，上演激情「抓床單」和「擊掌」，甚至還拍照挑戰「深喉嚨」極限，而就是這些照片被女子丈夫發現，難以忍受被罩綠帽，怒告老婆與小王通姦。

地檢署佐證2人的LINE及臉書記錄，的確女方並未透已婚的身份，並且傳送誘惑的不雅照片及「來陪我」等字，認為這些行為都像是在挑逗男網友，同時無法證明在發生性行為時，女子受精神、心智缺陷影響判斷，因此被告不予起訴，全案偵結。

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(中時電子報)