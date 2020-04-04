31歲女星裕美是中日混血兒，2013年她和林恩浩結婚，2016年傳出婚外情離婚。最近裕美上節目透露曾因工作忙碌而迷失，她開始亂吞感冒藥水和止痛藥，還曾自殘撞牆、割腕，甚至打給公司高層，尖叫一下秒掛電話，後來才知道自己得了中度憂鬱症。

裕美過去曾演出電影《桃姐》，去年還捲入張致恒劈腿風波。據《東網》報導，裕美最近上節目《一曲走天涯》，分享當年出道時被力捧，讓她錢賺得比一般新人來的快，因此迷失自我，更坦言：「當時覺得自己『前途無量』，連交朋友都要特地選一下」。

裕美說，後來自己陷入藥物濫用，不僅亂吞藥水和止痛藥，還有自殘和撞牆等行為，直到有回她脫序打給公司高層狂尖叫，對方帶她去就診，才確診是憂鬱症，後來有好友帶她去教會接受基督教洗禮，裕美才走回正軌，今年初開始修讀神學，也計畫到大陸工作，生活恢復正常。

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